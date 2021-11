Simone faz plástica na barriga e troca silicone nos seios após problemas

Após perder peso e ficar com excesso de pele, Simone passou por duas cirurgias - uma delas para trocar a prótese de silicone, que começou a apresentar problemas. “Vim para Fortaleza. Fiz abdominoplastia. Fiquei com muita pele após a perda da quantidade grandiosa de peso”, começou ela, ao atualizar os fãs sobre a cirurgia.

“Fiz também meu seio. Um deles estava encapsulando por conta da gestação (por causa da prótese de silicone)”, continuou.

Para quem não sabe, as próteses de silicone podem causar algumas complicações, entre elas o encapsulamento (quando a membrana naturalmente criada pelo corpo se para proteger do material estranho fica mais espessa do que o comum, e acaba apertando a prótese, até que o material possa não aguentar a pressão e se romper), contratura capsular, entre outros problemas relatados por pacientes.

“Tem três dias que fiz a cirurgia. Estou superbem, graças a Deus. Não quis falar antes para não preocupar vocês. Minha família está comigo, todo mundo coladinho comigo (...)”, disse Simone.

Sobre a abdominoplastia, ela completou: “O que aconteceu é que tive que tirar excesso de pele (...) Estou na minha casa em Fortaleza. Tem uma enfermeira que vem me dar banho aqui e organizar tudo. Está tudo bem, estou me recuperando bem. Era algo que eu queria muito, já estava incomodada. Acabou que perdi uma quantidade de peso muito boa para fazer. Excelente. Inclusive, o médico disse que a perda de peso fez com que o resultado da plástica ficasse ainda mais sensacional. Estou bem feliz.”.