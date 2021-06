Simone dá detalhes de cirurgia para remoção de útero

Simone publicou em seu canal do YouTube na noite desta quinta-feira (3) um vídeo em que explica como aconteceu a cirurgia que fez para remover o útero na semana passada, após sofrer com uma adenomiose uterina, depois da segunda gestação.

A cantora mostrou todos os momentos da situação, desde quando começou a arrumar as malas para o hospital. "Eu tentei de tudo, mas não consegui reverter o problema com motivos e por isso estou indo para o hospital".

"Estou aqui emocionada e vendo que Deus é perfeito. Ele me fez uma promessa lá atrás que me daria dois filhos, um menino e uma menina, e com esse problema acontecendo hoje eu vejo que Ele não erra", afirmou.

Ela explicou como ficou após o nascimento de Zaya, em fevereiro: "Depois que tive a Zaya não parei de sangrar. Depois de 30 dias é a média para parar o sangramento após o parto, mas continuou pelo segundo mês e começamos a investigar. Aí descobrimos que eu estava com a adenomiose... Hoje faz três meses que continuo sangrando, tentamos algumas etapas para ver se conseguia conter o sangramento, mas sem sucesso. Primeiro foi o anticoncepcional, depois remédios e por último a introdução do Mirena, mas mesmo assim não parou de sangrar, então achamos melhor fazer a cirurgia, que é a retirada do útero", disse.