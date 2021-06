Mônica Martelli manda recado para Patrícia Abravanel após fala homofóbica

E na legenda, fez um texto sobre o assunto: “Você consegue imaginar como pode ser um pesadelo alguém te direcionar ódio e violência apenas por você estar sendo quem é? Muitas pessoas não precisam imaginar, porque elas estão SOFRENDO isso na pele, na vida real, no dia a dia. Estamos no mês da diversidade e como é triste ver pessoas usando seus espaços na tv e mídia para relativizar o preconceito. Pra passar a mão na cabeça de quem está cometendo um crime (LGBTQIA+fobia é crime) como se fosse apenas uma opinião. Sem essa de conflito de gerações, pq todo mundo aprendeu a respeitar os outros, ENTÃO RESPEITE.

