Silvio Santos tem alta após ser internado com Covid-19

Silvio Santos é vacinado com as duas doses de vacina contra a Covid-19 e deverá ficar em isolamento social.

"Nosso pai está clinicamente bem. Daquele jeito que a gente ama... brincando com todos, fazendo piadas [...] Mas testou positivo para Covid e por conta da idade e necessidade de exames frequentes os médicos decidiram interná-lo", escreveu no Instagram.

Patrícia Abravanel, filha do apresentador, usou as redes sociais para comentar sobre o estado dele.

