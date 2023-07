Show de MC Daniel termina em briga generalizada; Vídeos

Mc Daniel x cidade do pix agendado pic.twitter.com/0MiKMXouoh — Dutra (@EmyDS6) July 24, 2023

Um show de MC Daniel em Pelotas, no Rio Grande do Sul, terminou em confusão generalizada na noite deste domingo (23). As imagens viralizaram nas redes sociais.

No palco, MC Daniel interrompeu o show após presenciar uma mulher sendo agredida na plateia.”Tira a mão dela, tira a mão dela! Para de agredir ela”, pediu o funkeiro.

Mc Daniel defendendo a mina sendo agredida em pelotas pic.twitter.com/l4c22AQHYR — Marcello (@MarcelloPreste3) July 24, 2023

Um tempo depois o cantor volta a falar da agressão. "Cadê a menina que apanhou? Tira ela não, vem aqui. Olha o que ele fez com a menina aí. Se fosse sua filha, sua mãe, sua irmã?”, questionou.

O MC desce do palco e inicia a confusão com empurra-empurra, pancadaria e correria. Um dançarino do artista foi atingido com uma garrafada na cabeça.