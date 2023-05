Show de Iza atrasa 40 minutos e fecha Virada no Anhangabaú com menos chuva

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Iza subiu ao palco do Anhangabaú, no centro de São Paulo, por volta das 18h40 deste domingo. O show dela encerra as atividades da Virada Cultural no maior espaço do festival.

Antes do show, os anfitriões do palco, Manoel Soares e Pepita, chamaram a secretária de cultura da cidade de São Paulo, Aline Torres. Eles destacaram a presença de pessoas negras na realização do evento, e parabenizaram a polícia pelo trabalho nesta Virada.

Iza chegou emendando "Gueto" e "Ginga" para uma plateia que cresceu bastante nos minutos anteriores ao show. Ajudou o fato da chuva ter diminuído bastante, depois de duas horas caindo no Anhangabaú.

VOZ ROUCA

Com a voz falhando e um tanto rouca, a cantora Iza disse que está gripada, mas que cancelar não era opção. Ela encerra a programação da Virada Cultural no Vale do Anhangabaú, no centro de São Paulo.

A plateia para vê-la está numerosa, ainda que longe da capacidade do espaço, para 60 mil pessoas. Não é exclusividade de Iza -os shows no Anhangabaú, em sua maioria, não atraíram muita gente este ano.

Na terceira performance, um interlúdio com colagens de funk, o som do palco ficou mudo, mas logo voltou ao normal.

Como já havia acontecido no show anterior, de Alceu Valença, uma garotinha subiu ao palco para dançar. Ela arrancou aplausos da plateia, e conversou no microfone com Iza durante a performance de "Quem Mandou Chamar", parceria com o rapper Matuê.