Tarcísio do Acordeon faz show para 16 mil e chama fã mirim ao palco Parelheiros

Segundo agentes do Corpo de Bombeiros, ao menos 15 pessoas passaram mal e foram atendidas por duas ambulâncias posicionadas atrás do palco.

O público, que mais cedo atingia a marca de 3.800, se multiplicou para assistir à vaquejada do cantor. Segundo a Secretaria Municipal de Cultura (SMC), 16 mil pessoas acompanharam o show de Tarcísio. A capacidade do Palco Parelheiros é de 5.000 pessoas.

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Na metade do show de Tarcísio do Acordeon em Parelheiros, o cantor cearense pediu a uma fã mirim para subir ao palco.

