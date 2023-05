Com atraso de cinco horas, Djonga inicia show em Parelheiros

Djonga convidou quatro casais ao palco. O rapper tradicionalmente promove esse momento com os fãs durante a execução de "Leal", música lançada em 2019 no álbum Ladrão.

"Saímos às 9h da manhã, chegamos ao aeroporto [de Cascavel (PR)] quase sem previsão de chegar aqui. Pensei, 'a galera vai ficar decepcionada, não vai ter ninguém'. Chego aqui e está esse público maravilhoso. Isso me faz acreditar ainda mais no meu trabalho", disse Djonga.

A apresentação se iniciou com "Junho de 94", "Hat-Trick" e "O Cara de Óculos" -esta última lançada em parceria com Bia Nogueira. Uma plateia alucinada, de 9.000 pessoas, canta junto cada verso.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.