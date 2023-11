Shakira faz acordo milionário para evitar prisão por fraude fiscal na Espanha

Shakira disse à BBC que precisa "superar o estresse e o desgaste emocional dos últimos anos" para se concentrar nos filhos e na carreira. Recentemente a cantora expôs que foi traída por Gerard Piqué, com quem tem dois filhos, e já deixou claro que está sofrendo com o fim do casamento de 12 anos.

A cantora Shakira fez um acordo com as autoridades espanholas e vai pagar R$ 41 milhões para evitar a prisão por fraude fiscal. Ela é acusada por sonegar cerca de R$ 80 milhões em impostos.

