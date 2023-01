Shakira é homenageada pela associação de cornos na Colômbia

A associação de cornos na Colômbia não é nenhuma novidade, no Brasil, os "cornos" de Rondônia, de Roraima e da Bahia também podem contar com o apoio de associações locais.

“Um integrante do grupo montou um desenho da Shakira com uma frase da letra. É um trabalho bem montado para inaugurar no dia 22 de janeiro. Piqué também vai. Aquele casal foi prejudicado, como ela diz [em outra canção], pela monotonia", disse Wilson San Martín, presidente da Asocasol, ao jornal "El Tiempo".

