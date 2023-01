Lula e os militares, busca na casa de Ibaneis Rocha, prisão de Daniel Alves e outras notícias do dia

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Reunião de Lula com chefes militares, busca e apreensão na casa do governador afastado do DF, prisão de Daniel Alves e outras notícias para começar este sábado (21).

GOVERNO LULA

Ministro de Lula rejeita elo de Forças Armadas com golpistas e diz aguardar comprovações para punições. Após reunião do presidente com comandantes, Múcio diz que 'militares estão cientes e concordam' sobre providências a serem adotadas.

POLÍTICA

Governador afastado do DF e ex-secretário são alvos de busca e apreensão. Ibaneis Rocha e ex-número 2 da Segurança Pública são investigados após ataques golpistas em Brasília.

POLÍTICA

PF prende 5 e procura outros 3 em ação contra golpistas; suspeito fugiu ao pular de janela. Ramiro dos Caminhoneiros e acusado de ataque ao STF em 2020 estão entre os detidos na operação realizada em 5 estados e no DF.

GOVERNO LULA

Governo Lula quer responsabilizar plataforma que não remover conteúdo antidemocrático. Projeto de legislação que estabelece multas será apresentado ao presidente na semana que vem.

MERCADO

Promessa de Lula para Imposto de Renda custa mais de R$ 100 bi e dificulta tarefa de Haddad. Projeções variam, e perdas podem chegar a R$ 170 bi; sem reajuste desde 2015, defasagem é alta.

MERCADO

CVM inclui Lemann, Sicupira e Telles em investigações sobre crise na Americanas. Reguladora do mercado de capitais já abriu sete processos para investigar companhia.

CULTURA

Ancine ignorou Margareth Menezes após reunião e recuou com intervenção de ministra. Agência voltou atrás após ignorar região Norte em edital; resultado foi divulgado um dia depois de reunião do diretor-presidente e da chefe da Cultura.

CULTURA

SÉRGIO ABREU (1948 - 2023)

Morre Sérgio Abreu, um dos maiores nomes do violão do século 20, aos 74 anos. Instrumentista ganhou o mundo ao formar um duo com o irmão, se tornando, na década de 1980, exímio luthier.

FUTEBOL

Daniel Alves é preso sem fiança na Espanha; mulher o acusa de estupro. Jogador entra em contradição, fala em relação consensual e é levado a centro penitenciário em Barcelona.

UNIVERSIDADE

Após rombo, alunos da USP querem usar posts e memes para garantir formatura

Ideia é atrair patrocínio e financiadores para a festa, depois que estudante de medicina desviou quase R$ 1 milhão de fundo

INSTAGRAM

Perfis pornográficos no Instagram curtem seus stories? Saiba como evitar. Contas oferecem links prometendo material adulto para espalhar spam; Meta diz combater comportamento inautêntico.

CRACOLÂNDIA

Novo delegado da cracolândia quer menos violência policial e promete criar 'big brother na região'. Jair Barbosa Ortiz, titular da 1ª Delegacia Seccional do Centro, elabora plano para instalar 300 câmeras de vigilância para monitorar tráfico e consumo de drogas na região central.