Seu Jorge compartilha foto de encontro com Bruno Mars: ‘muita resenha'

Seu Jorge surpreendeu os seguidores ao postar um foto ao lado de Bruno Mars. O encontro ocorreu após o show do havaiano da música pop no The Town, em São Paulo.

"Depois de uma década, quis o destino que a gente se encontrasse novamente e aqui no Brasil. Foi uma noite muito feliz e musical com diversos shows de artistas maravilhosos. Bruno my brother, quero te agradecer demais pela noite de música, risos e muita resenha", descreve o brasileiro.

Bruno Mars volta a se apresentar no festival neste domingo (10).