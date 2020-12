Sertanejo Matheus, da dupla com Lucas, morre vítima de Covid-19

O sertanejo Matheus, da dupla com Lucas, morreu nesta terça-feira (22) aos 57 anos, após complicações da covid-19. A informação foi confirmada pela conta oficial da dupla nas redes sociais.

"É com uma dor profunda que informo a partida de Matheus", começou o post. "Que Deus o receba e que o ampare nesta hora. Até sempre, irmão", escreveu.

Restrito para familiares, o enterro do cantor aconteceu nesta quarta-feira (23). "O caixão estará lacrado, não teve velório. Família não conseguiu se despedir, infelizmente. Está todo mundo sofrendo bastante com a situação. Ele saiu direto do hospital com a empresa da funerária e já seguiu para o cemitério", informou um dos familiares do músico.