Série investigativa sobre acusações contra P. Diddy ganha trailer; assista

Dividida em quatro episódios, a série terá sua estreia nos Estados Unidos no dia 27. Ainda não há informações sobre quando será disponibilizada no Brasil.

"[Existem] muitas pessoas como Puffy [Diddy] na indústria da música. Expor Puffy quer dizer expor eles", afirma Jones no trailer, sugerindo que o caso do rapper pode desencadear revelações ainda mais amplas sobre a indústria musical.

Com o objetivo de revelar "relatos inéditos de sobreviventes e pessoas dos bastidores", a série contará com mais de 30 entrevistas de supostas vítimas, ex-amigos e ex-funcionários. Entre os depoimentos destacados estão os da editora Danyel Smith, do produtor e ex-funcionário Rodney "Lil Rod" Jones, e de Thalia Graves, que acusa Diddy de estupro.

A produtora Investigation Discovery, conhecida pelo documentário Silêncio no Set: O Lado Negro da TV Infantil, divulgou o trailer de uma nova série documental que investigará as graves acusações de estupro, violência e abuso feitas contra o rapper e empresário Sean "Diddy" Combs.

