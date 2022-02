Série desvenda relação entre Maradona e técnico que não sabe que ele morreu

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Virou notícia no mundo inteiro quando a família do treinador argentino Carlos Bilardo decidiu deixá-lo longe da TV para não saber da morte de Maradona, há um ano e três meses. Eles foram campeões mundiais lado a lado em 1986, no México. Hoje aos 83 anos, Bilardo tem a saúde frágil por uma doença neurológica degenerativa e as pessoas próximas temem que o baque seja muito forte.

Esta relação em que a morte de um poderia ser fatal para o outro é um dos temas principais da série "Bilardo, o Doutor do Futebol", lançada, quinta-feira (24), pela HBO Max. São quatro episódios de 45 minutos, e Maradona está presente em todos.

"A abordagem desta relação não é só algo que atravessa toda a história, mas quase uma das nossas tramas centrais. Não só porque futebolisticamente foi uma relação que deu resultados, mas porque do nível pessoal ela tem todos os condimentos necessários, e fomos descobrindo ao longo da produção. É um vínculo glorioso de um lado e com brigas de outro, sempre entre extremos, uma questão quase como de pai e filho", diz Sebastián Meschengieser, um dos autores da série.

"Bilardo, o Doutor do Futebol" já apresenta esta relação em suas primeiras cenas. Ela mostra o começo da passagem do treinador pela seleção argentina, no ciclo para a Copa de 1986. Uma das primeiras decisões que toma é fazer de Maradona, que saiu criticado do Mundial anterior, o capitão do time. Isso encerrou a dinastia de Daniel Passarella na função, mas mostrou que Bilardo percebeu rápido que Maradona precisava de carinho para entregar seu máximo desempenho.

Deste ponto de partida em diante, a série conta como foi o caos antes da Copa de 1986. Bilardo foi muito criticado por parte da mídia argentina e os próprios jogadores reconheciam que a qualidade do futebol era baixa, além do ambiente ser péssimo. Nem Maradona estava bem. No jogo de classificação para o Mundial, o treinador foi xingado em coro no estádio.

A relação interna da seleção começou a melhorar numa festa de aniversário de um amigo do então presidente da AFA (Associação de Futebol Argentino), Julio Grondona, já no México. Bilardo se soltou e dançou animadamente com os convidados, o que causou estranheza entre os jogadores que o viam como sério demais. Na volta da delegação no ônibus, com o grupo empolgado, Maradona compôs e todo mundo cantou: "borom, bom, bom, é o time do Narigão", em referência ao técnico.

Ali o clima mudou, o elenco se uniu, e o bicampeonato mundial da Argentina veio. A relação entre Bilardo e Maradona estava no auge, até que, naquele fim de ano, ambos passaram por um desgaste. O jogador deu entrevista para um jornal argentino dizendo que o treinador às vezes lhe sufocava, queria estar muito próximo. O relato das pessoas próximas é de que Bilardo não passou o Natal com o resto da família aquele ano, chateado e de cama pelas palavras de Maradona.

O ídolo argentino acabou pedindo desculpas na semana seguinte, disse ter sido mal interpretado. E aí Bilardo se reanimou e comemorou o Ano Novo com a família. Esse tipo de acontecimento faz com que Daniela Bilardo, filha do treinador, enxergue Maradona como o filho homem que seu pai não teve e com quem, em alguns momentos da vida, teve mais proximidade que ela própria.

A relação voltou às boas depois do mal-entendido daquele fim de ano. Bilardo também foi técnico do vice-campeonato mundial da Argentina em 1990 e comandou Maradona no Sevilla em 1992/93 e no Boca Juniors, três temporadas depois. Era seu homem de confiança.

Tal confiança, no entanto, perdeu-se muito nesta passagem de ambos pela Espanha. Maradona já vinha mal fisicamente, mas queria mostrar que não. Em determinado jogo pelo Sevilla, decidiu fazer uma infiltração no joelho durante o intervalo para jogar o segundo tempo, mas viu Bilardo substituí-lo logo nos primeiros minutos depois da retomada do jogo. O ídolo argentino ficou revoltado e xingou o treinador na saída de campo.

Bilardo foi até a casa em que Maradona vivia com a esposa Claudia naquela noite. Assim que subiu as escadas para encontrar o comandado se escutaram gritos, insultos e um soco. O relato de Miguel Ángel Leme, assistente técnico do Sevilla na época, é que Bilardo deixou Diego avançar contra ele para descontar a raiva que sentia. Leme diz que, até a gravação da série, somente sua família sabia de detalhes desta história, guardada em segredo.

Mas o soco está longe de ser o que mais machucou Bilardo na relação.

Em 2008, Maradona foi contratado como técnico da seleção argentina e escolheu Bilardo como coordenador, na reedição da parceria campeã de 1986. Apesar do forte ataque formado por Di Maria, Tevez, Messi e Higuaín, a equipe foi eliminada nas quartas de final na Copa do Mundo da África do Sul com uma goleada por 4 a 0 diante da Alemanha.

Menos de um mês depois, Maradona deixou o cargo e saiu atirando para todos os lados. Se disse traído por Bilardo. Sua teoria é de que o ex-treinador era mais próximo dos dirigentes da AFA do que dele e que isso atrapalhou durante a Copa. Bilardo considerou as acusações levianas e ambos ficaram muito tempo brigando pela imprensa, sem se falar.

O último encontro entre Diego Maradona e Carlos Bilardo aconteceu em 2016, num evento em homenagem aos 30 anos do título mundial. Havia muita expectativa sobre como seria o momento em que ambos tivessem que se olhar frente a frente.

Entre amor e ódio, eles se abraçaram. Maradona pareceu desconfortável, distante. Mas Bilardo, então aos 78 anos, sorriu como uma criança. Na série documental da HBO Max, pessoas próximas relatam que o treinador sofreu durante anos até este momento na cidade de Vicente López. "Carlos precisava daquilo" é a reflexão. Eles não se falaram mais, e Maradona morreu em novembro de 2020.

A filha de Bilardo diz que a família não tem aparelho de TV em casa para que o pai não saiba da morte de Maradona. Até hoje, para ele, o amigo e rival está vivo. "Seria um golpe muito forte, não sei se está preparado", reflete Daniela.

O antigo auxiliar Miguel Ángel Leme é confrontado sobre o tema nos dias em que visita Carlos Bilardo, hoje com a saúde muito fragilizada: "Ele me diz: 'que estranho que ele [Maradona] não venha me ver'. Eu digo: 'sim, mas o Diego está na Itália, Carlos, então não sei'. É como me viro". Claudia, ex-mulher de Maradona, acha que um dia "pode ser que ele perceba, porque Carlos é esperto, nota que tem muitas bandeiras, muitas homenagens."

Bilardo não é entrevistado na série, como explica Federico D'Elia, produtor executivo: "Conversamos muito sobre isso, houve idas e vindas. Refletimos: nós necessitamos que ele apareça? Seria ruim passar por cima da família, que no começo não queria que ele aparecesse. Depois de algum tempo parecia que podíamos ter imagens. Mas no final decidimos que o documentário não precisava mostrar Carlos como está, muito velhinho, piorou muito em pouco tempo. Sinceramente, não era necessário invadir Carlos agora".

Por enquanto, pelo menos para um argentino, Maradona está vivo.