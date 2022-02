Pai de Paulinha Abelha, que era cuidado pela cantora, não sabe da morte da filha

Paulinha Abelha havia publicado um vídeo desabafando sobre a situação do pai, relatando a dificuldade de conseguir um tratamento adequado para ele, tanto na rede privada, por meio do plano de saúde, quanto pela rede pública. "Já recorri a tudo, para ter uma ajuda, um home care aqui em casa e eu queria muito que vocês me ajudassem propagando esse vídeo porque eu preciso de ajuda para poder ter paz mental, ter um psicológico para cantar", disse na época.

