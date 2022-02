João Guilherme e Bruna Griphao trocam beijaço em festa; vídeo

Solteiro após o fim do namoro com Jade Picon, João Guilherme, de 20 anos, está mesmo na pista e trouxe mais uma famosa para sua lista de affairs.

O filho de Leonardo foi flagrado trocando beijos quentes com atriz Bruna Griphao, de 22 anos, na festa CarnaRildy, no Rio Centro, na Zona Oeste do Rio, nesta sexta-feira (25).

Bruna já teve um envolvimento com Gabriel Medina antes do surfista se relacionar com Yasmin Brunet.