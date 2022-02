Hayden Panettiere, de 'Heroes', diz que filha está bem e fala em lutar na Ucrânia

Panettiere e o boxeador Wladimir Klitschko ficaram noivos em 2013 e deram as boas-vindas a Kaya em 2014, se separando em agosto de 2018. Após a separação, a filha do casal foi morar com a família paterna, na Ucrânia, e costuma passar período com a mãe, nos Estados Unidos, regularmente.

"Este momento horrível da história envia uma mensagem aterrorizante, a mensagem de que hoje em dia, no ano de 2022, não há problema em violar os direitos das pessoas livres e permitir que autocratas como Putin tomem o que quiserem", escreveu ela. "Estou orando por minha família e amigos de lá e por todos que estão lutando. Queria que tivessem mais apoio e queria estar aí para lutar com vocês".

Panettiere fez a afirmação em suas redes sociais, nesta sexta-feira (25), após o questionamento de uma fã. Na mesma publicação, a atriz chamou de "vergonha absoluta" o ataque russo à Ucrânia e afirmou que está rezando por sua família e amigos no país europeu, e que gostaria de estar lá para lutar com eles.

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A atriz Hayden Panettiere, 32, conhecida pelas séries "Heroes" (2006-2010) e "Nashville" (2012-2018), afirmou que a filha, Kaya, está bem e não está na Ucrânia. A menina de sete anos é fruto de seu relacionamento com o lutador ucraniano Wladimir Klitschko, 45, e mora regularmente com a família dele.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.