Sérgio Reis revela motivo por não estar em remake de Pantanal: ‘Sou Bolsonaro'

Apesar de criticar a Globo, Sérgio parece estar acompanhando a novela: “Mas mudaram muito a história. O [ ator Guito, que interpreta] Tibério é por sinal um bom ator, bigodudo, bom para cacete. Eu o vi conversando com José Leôncio sentado na mesa. Isso nunca teve, nunca sentei para conversar com ele”, disse.

“Eu não quero me aliar à Globo, não vou ajudar a Globo em nada. Não, não… Nem cogitaram. Eu sou Bolsonaro. Quem é Bolsonaro eles não põem [no elenco]. Entendeu? Aí eu não vou. Não vai acrescentar nada à minha vida. Não quero fazer nada com a Globo’, disse ele em entrevista ao jornal Folha de São Paulo.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.