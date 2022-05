Sabrina Sato chama atenção ao mostrar estante gigante em sala de casa

Sabrina Sato mostrou que está no time dos famosos que gostam de movéis com tamanhos fora do padrão e chamou a atenção dos internautas ao mostrar uma estante gigante na sala de sua casa.

A apresentadora mostrou no Instagram o momento em que arrumava a estante, mas só conseguiu alcançar as duas primeiras fileiras com a ajuda de uma escada.

“Inventando de limpar e organizar minha pequena estante. Ai, meu Deus, não acaba nunca! Ainda falta mil quadrados, gente! Será um sinal? A escada deu ruim. Outro dia eu termino”, brincou a apresentadora.