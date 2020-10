Sérgio Mallandro revela medo da morte após 8 dias em UTI por Covid-19

Sérgio Mallandro sentiu que encarou a morte ao passar mais de uma semana internado com Covid-19 na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital Copa Star, na zona Sul do Rio. Ele recebeu alta no último dia 20.



Agora recuperado, o humorista de 65 anos revelou ainda, à revista Época, como descobriu que estava com a doença: "Saí do banho, fui colocar perfume e não senti o cheiro. Liguei para o meu médico, fizemos o exame do coronavírus e vimos que estava já com 25% do pulmão comprometido. Me internaram na UTI e fiquei oito dias lá, com febre, cansado, me tratando com remédios e oxigênio e com a cabeça totalmente pirada. Ali, veio um filme na minha cabeça, tive muito medo da morte e passei a ressignificar a vida".

Com o susto, Sérgio Mallandro agora quer ressignificar a vida, com um novo projeto profissional, após ficar tocado com a equipe de profissionais que cuidou dele. "Conversando com enfermeiros e médicos, fiquei tocado com o amor que têm por cuidar dos outros. Me achei uma formiga, muito pequeno, diante da grandiosidade desses heróis. Em paralelo, pensei o quão ruim está o mundo aqui fora, com valores distorcidos. Agora, quero transformar essa reflexão em roteiro", disse.

"Eu já tive muitos altos e baixos na vida. Já quebrei e levantei. Mas agora é um recomeço não só meu, como do mundo inteiro. Todos estão tendo que se reinventar. Temos que lutar e não podemos perder a nossa vontade de vencer", contou.

Aglomeração - Mallandro afirma que saiu de casa durante a quarentena apenas para ir à farmácia e ao supermercado. No entanto, em abril, ele foi flagrado por fotógrafos promovendo uma aglomaração na praia da Barra da Tijuca, no Rio.