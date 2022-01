Separação? Sabrina Sato e Duda Nagle não passaram Ano Novo juntos

Os fãs do casal Sabrina Sato e Duda Nagle ficaram intrigados após os dois não passarem o Ano Novo juntos. A apresentadora ficou com a família na Bahia, já o ator passou a virada de ano no Rio de Janeiro, o que acabou causando uma especulação se eles estariam se separando. Mas de acordo com a assessoria do casal está tudo bem entre os dois. "Duda ficou no Rio. Teve gravação da novela e depois Influenza e se isolou no apartamento dele. Já está bem. Sa e Zoe voltam hoje e já vão se encontrar", disse a nota enviada ao colunista Leo Dias, do Metrópoles.

Your browser does not support the video tag.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.