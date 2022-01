Zé Felipe deixa de seguir Bolsonaro após ser cancelado por vídeo de apoio ao presidente

Internautas relembraram um vídeo antigo onde Zé Felipe apoia Jair Bolsonaro. Após repercussão, o cantor deixou de seguir o presidente no Instagram. Obrigado pelo apoio @zefelipecantor, Leonardo e amigos! Um forte abraço a todos! pic.twitter.com/m4SEekNcJL — Jair M. Bolsonaro (@jairbolsonaro) October 23, 2018 O vídeo de 2018, que voltou à tona neste fim de semana, mostra Zé Felipe, o pai Leonardo e mais duas pessoas pedindo votos para Bolsonaro, na época candidato. Bolsonaro chegou a agradecer o jovem nas redes sociais. "Obrigado pelo apoio

@zefelipecantor, Leonardo e amigos! Um forte abraço a todos!". o povo só descobrindo agora que o Zé Felipe é bolsominion pic.twitter.com/IVx8cps8uQ — duda a jkeufhoria (@jkeufhoria) January 3, 2022 Eu tentava ignorar o fato que o Zé Felipe é bolsominion pq gostava dele pq ele dá conselhos como eu mas depois dessa tô até repensando ☠️ pic.twitter.com/MpHuET5Kij — kiwisa³⁵ | TAEYANG PAPAI DE MENINO (@dongwookiwi) January 3, 2022 nao tenho a mínima paciencia pras pessoas que cancelaram o zé felipe por causa de posicionamento politico — phpedrox (@pedro__hfranco) January 3, 2022

