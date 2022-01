Dudu Nobre testa positivo para covid minutos antes de participar do 'Encontro'

Dudu Nobre seria atração musical no Encontro desta segunda-feira (3), mas testou positivo para covid-19 ao realizar o teste no Projac, minutos antes do programa. “Eu estou tranquilão. No sábado eu já comecei a sentir meio estranho, cheguei a tomar um remédio, pensei que fosse gripe. Já me vacinei contra a gripe, já me vacinei contra a Covid", contou o sambista a Patricia Poeta. "No domingo eu já marquei o exame, fiz o exame que deu negativo. E hoje acordamos, nos arrumamos, fomos buscar a Olívia, minha filha, que ia participar do programa. E, infelizmente, quando fizemos o teste, demorou o resultado. Eu fiquei sozinho na sala com a enfermeira e pensei: ‘Ih gente, acho que complicou", relembrou. Apesar do diagnóstico, o cantor disse que passa bem.

