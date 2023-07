Sêmen no skincare? Influencer Caroline Lopes choca ao revelar segredo de beleza

A influenciadora Caroline Lopes, de 20 anos, revelou o segredo para manter a aparência jovem: o uso do sêmen como máscara facial. Com mais de 267 mil seguidores no Instagram, a jovem costuma ser elogiada por sua pele impecável. Segundo Caroline, diariamente chegam mensagens de pessoas perguntando sobre o passo a passo de sua rotina de beleza e, por isso, a jovem decidiu compartilhar a polêmica prática em seu perfil no Instagram.

“Sou jovem, tenho 20 anos, mas sempre me cuidei. Gosto de passar óleo no corpo, uso vários perfumes diferentes e, claro, tenho um cuidado especial com o rosto. O rosto é o nosso cartão postal, sempre ouvi isso das pessoas ao meu redor”, disse Caroline Lopes. Segundo a jovem influenciadora, a ideia do skincare inusitado surgiu após a leitura de artigos e comentários sobre os potenciais benefícios do sêmen na pele.

O sêmen contém proteínas, vitaminas e antioxidantes que podem contribuir para uma aparência mais jovem e luminosa. Apesar das afirmações não serem endossadas pelos especialistas em dermatologia, Caroline Lopes defende sua escolha e afirma que obteve resultados satisfatórios. "Entendo que pode parecer estranho para algumas pessoas, mas juro que funciona! Minha pele fica mais clara, hidratada e com uma luminosidade que nunca tive antes. Deixo o sêmen na pele por 20 a 30 minutos e depois retiro isto".

A repercussão da revelação de Caroline dividiu a opinião de seus seguidores nas redes sociais.