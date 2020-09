Sem máscaras, Fogaça e José Aldo fazem 'tour' em cozinha de restaurante

O jurado do Masterchef Brasil Henrique Fogaça levou os lutadores de MMA José Aldo e Dudu Dantas, além do artista plástico Camacho e o empresário André Venum para uma visita na cozinha de um dos seus restaurantes no Rio de Janeiro.

Porém nas imagens nenhum deles aparece usando máscara, um dos itens essenciais no combate a disseminação do novo coronavírus. Internautas não curtiram a postura do grupo.

De acordo com o colunista Leo Dias, do Metrópoles, a visita ocorreu na última sexta-feira (18) com o estabelecimento em funcionamento. Ainda segundo a publicação, alguns funcionários aparecem sem o uso de proteção.