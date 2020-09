Natacha Horana volta ao palco do Domingão do Faustão meses após polêmica

A bailarina Natacha Horana voltou ao palco do Domingão do Faustão meses após ser detida pela polícia em Balneário Camboriú por desacato. O vídeo da prisão dela circulou pelas redes sociais na época.

Após polêmica, o futuro da bailarina era incerto. Na programação de domingo passado, Natacha surgiu rapidamente virtualmente para a nova temporada da Dança dos Famosos.

De acordo com o colunista Chico Barney, do UOL, ela foi reintegrada ao rodízio das bailarinas, que estão operando com metade do time a cada semana.

Em entrevista ao colunista Leo Dias, em julho, Natacha negou as acusações e acusou os policiais de violência.