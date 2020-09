Cauã Reymond convida usuários de app para 'dormir com ele' e enlouquece web

Um app de meditação guiada inovou e resolveu usar a voz de Cauã Reymond para tranquilizar as pessoas com dificuldades na hora de dormir. Porém o efeito nas redes sociais foi o inverso do inesperado e acabou gerando uma chuva de memes.

Com uma voz suave, o ator inicia o áudio convidando os usuários para "dormir com ele". Bastou isso para o assunto repercutir nas redes.

"Meu deus a voz do cauã reymond nesse aplicativo de meditação guiada é acalmando a mente e incendiando o priquito", brincou uma seguidora. "Agora eu sei o que minha avó sentia ouvindo a voz do Sid Moreira", comentou outra.

"aqui é o cauã reymond e eu quero convidar você a dormir comigo"



gente....................... e precisa de convite? eita eita eita



pic.twitter.com/Gkj4DjJeT3 — brenda (@brendasafra) September 20, 2020

O Calm usando a voz do Cauã Reymond pra dormir pic.twitter.com/Svt8fxlzX2 — Yekaterina Petrovna Katya Zamolodchikova (@vanghxst) September 19, 2020