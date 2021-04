Sem CNH, Dudu Camargo se envolve em acidente de trânsito em SP

O apresentador do “Primeiro Impacto”, do SBT, foi flagrado dirigindo sem Carteira Nacional de Habilitação (CNH), ao se envolver em um acidente de trânsito no bairro Morumbi, em São Paulo.

De acordo com a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo, o rapaz de 22 anos dirigia um carro da marca Mercedes-Benz, quando colidiu com um ciclomotor no cruzamento da Avenida Morumbi com a Rua Alvarenga, por volta 10h40 da manhã do último domingo. A informação foi divulgada somente nesta quinta-feira, 22.

Além de não ter CNH, Dudu ainda estava com o licenciamento do carro atrasado. O homem que dirigia o ciclomotor, um sapateiro, também não possuía habilitação.

Encaminhados à delegacia, ambos afirmaram que passou no sinal verde para cruzar a Rua Alvarenga, e tiveram seus veículos atingidos.

Os dois assinaram um termo circunstanciado pela ocorrência e por dirigir sem habilitação. O caso foi encaminhado ao Juizado Especial Criminal.