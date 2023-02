Segurança de Bell Marques é preso durante carnaval de Salvador

O segurança do cantor Bell Marques foi preso na noite desta sexta-feira (17), durante o show do artista no carnaval de Salvador.

"Calma, deixa eu falar uma coisa. Ele trabalha para mim, é meu funcionário, um dos melhores que tenho. Não faça isso, não. Vou ligar para o coronel (da PM) agora, não faça isso, não precisa", disse o cantor ao interrompeu o show ao falar com os policiais.

A assessoria do cantor informou que o funcionário atua diariamente no escritório do artista, mas no momento da prisão não estava trabalhando. Não há informações sobre o motivo da prisão.