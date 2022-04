Segundo suspeito de esfaquear jornalista da Globo é preso

A polícia já havia confirmado que um adolescente, também suspeito no crime, foi apreendido e levado para a Delegacia da Criança e do Adolescente (DCA).

O segundo suspeito de esfaquear o jornalista da Globo, Gabriel Luiz, foi preso nesta sexta-feira (15) no Cruzeiro. A vítima segue internada após ser esfaqueada diversas vezes quando retornava para casa no Distrito Federal.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.