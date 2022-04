Jessi do "BBB22" ultrapassa Babu e se torna participante que mais ficou na Xepa

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Jessilane se tornou na quinta (14) a participante que mais passou tempo na Xepa na história do Big Brother Brasil (Globo). Ela ultrapassou a marca do ator Babu Santana, que participou da edição de 2020.

No BBB 22, Jessi dividiu a comida da Xepa por 12 semanas, enquanto Babu ficou no grupo por 11 semanas. Quando algum brother vira Líder no reality, ele escolhe quem vai para o grupo VIP, que tem mais variedade no cardápio. Quem não ganha a regalia fica na Xepa.

Na edição deste ano, a professora de Biologia foi escolhida para o VIP nas lideranças de Lucas, Lina e Eliezer. Quando Eli foi Líder, Jessi foi castigada no Jogo da Discórdia e teve que morar por dois dias no gramado da casa. Mas ainda podia comer a comida do VIP.

Desde que Linn da Quebrada e Natália foram eliminadas, Jessilane virou também a última mulher da edição do BBB 22. Além dela, restam Arthur, Douglas, Eli, Gustavo, Paulo André e Pedro Scooby no programa.

Ainda na quinta, Gustavo venceu uma prova de habilidade e se tornou o novo Líder. É a segunda liderança do curitibano, que foi Líder pela primeira vez no fim de março. Nesta sexta (15), o brother irá indicar duas pessoas ao Paredão, que será quádruplo. A casa escolherá outro participante no confessionário, e este terá direito a um Contragolpe.