SBT tem surto de Covid e novo jornal pode estrear sem o âncora

O SBT Notícias deve estrear já desfalcado, na próxima segunda-feira, 10. Isso porque o âncora titular, Darlisson Dutra, testou positivo para Covid-19 nesta quarta-feira, 5. De acordo com o Notícias da TV, a Redação da emissora enfrenta um surto da covid-19, em meio ao aumento de casos da variante Ômicron. Além de Dutra, testaram positivo Daniele Brandi, Monica Simões, José Luiz Filho e Marcela Munhoz. Marcela, por sinal, é namorada de Darlisson e chegou a participar de uma coletiva com o presidente Jair Bolsonaro nesta manhã. Já a repórter Fernanda Trigueiro está apresentando sintomas e deverá fazer o teste após passar o Réveillon na Bahia. Segundo o SBT, ainda há chances do apresentador estrear no telejornal na segunda-feira caso ele se recupere há tempo. De acordo com a emissora, o âncora está sem sintomas e não sabe há quanto tempo se contaminou. Caso ele teste negativo em um dos testes diários que irá realizar, ele irá apresentar o programa.

Your browser does not support the video tag.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.