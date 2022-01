Record enfrenta surto de covid-19 e tem 80 funcionários afastados

A Record TV vive um surto de covid-19. De acordo com o Observatório da TV, cerca de 80 funcionários, a maioria do setor do jornalismo, foram afastados até está terça (4) com sinais gripais ou covid. Ainda segundo o site, a volta do relógio de ponto digital pode ter “contribuído” para o surto. Quem testou positivo para a doença foram também apresentadores Mariana Godoy e Celso Freitas. A jornalista, que foi afastada do Fala Brasil na última segunda-feira (5), será substituída por Camila Busnello. Já Celso Freitas foi afastado do Jornal da Record na quarta. O substituto dele será Luiz Fará Monteiro. Nesta semana, Fabíola Reipert e Renato Lombardi também tiveram o diagnostico positivo para a doença e seguem afastados.

