Após parada cardíaca, apresentador do SBT tem recuperação impressionante

O apresentador Rafael Silva, que sofreu um mal súbito ao vivo enquanto apresentava na TV Alterosa, afiliada do SBT de Minas Gerais, está impressionando os médicos com a sua rápida recuperação. A expectativa é de que ele deixe o CTI nas próximas horas desta quarta-feira, 5. "Ele está conversando, daquele jeito que gostamos de ver. Já está bem, ficou em pé, inclusive para ir ao banheiro. Ele está conversando com a família e os médicos. Tudo indica que amanhã, segundo os médicos, ele vá para o quarto", informou o colega Kadu Lopes. "Em pouco tempo, cerca de 48 horas, o Rafael já estava conversando, falando com muita gente lá no hospital. Trazemos essas notícias com o coração cheio de esperança. Tudo indica que nosso irmão, se Deus quiser, logo estará aqui com a gente novamente", finalizou Lopes. Os médicos descartaram qualquer relação entre o mal súbito e a terceira dose da vacina contra a Covid-19, após algumas fake news circularem sobre o assunto. Ainda na terça-feira, os médicos haviam informado que a causa do ataque cardíaco foi genética, já que ele tinha um problema de nascença no coração que ainda não havia sido identificado até hoje.

