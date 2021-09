Saiba quem é o novo affair de Caio Castro

Também chamada de “Japa” por amigos, ela é dona da Luana Mariá Art&Food (LM Art&Food) que trabalha com encomenda de boxes de guloseimas e tábuas de frios. Além disso, ela já posou como modelo de marcas de roupas, e investe em parcerias no mundo fitness e da estética.

Mas agora, a identidade da tal loira foi revelada. É a influencer e empreendedora Luana Mariá. Amante de esportes, como tênis, bicicleta, e musculação, a loira também é fã da natureza, com várias fotos em passeios do tipo.

Caio Castro não esperou nadinha após o fim do relacionamento com Grazi Massafera e causou até o unfollow da atriz ao aparecer em fotos com uma loira desconhecida nas ruas de Capitólio, Minas Gerais.

