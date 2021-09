Giulia Be e Romulo Arantes são clicados aos beijos e embarcam juntos para Paris

Giulia terminou um namoro no final de 2020. Na época, a cantora revelou que o relacionamento não sobreviveu aos rumores de que ela estaria ficando com Luan Santana, após a parceria dos dois na música e clipe “Inesquecível”. A química entre os artistas virou assunto e na época Luan também anunciou o fim do namoro com Jade Magalhães, com quem ficou por 12 anos.

Alerta de casal inesperado! A cantora Giulia Be, de 22 anos, e o ator Romulo Arantes Neto, 34, foram flagrados aos beijos no Aeroporto de Guarulhos, em São Paulo, e logo em seguida embarcaram rumo à Europa.

