No Dia da Independência, Whindersson emociona ao anunciar projeto: ‘vou gastar todo meu dinheiro'

Whindersson Nunes aproveitou o Dia da Independência do Brasil para conscientizar os seguidores sobre a história que vem sendo apagada com o passar dos anos.

O humorista fez um post no Instagram, com fotos de sua visita ao Cemitério de Campo Maior, no Piauí, onde estão os mortos na Batalha do Jenipapo.

Ele publicou um texto falando sobre como o povo lutou pela independência do Brasil, e anunciou um projeto - ainda sem dar detalhes - que segundo Whindersson, custará muito dinheiro do seu bolso, mas com o objetivo de dar um significado para cada um desses túmulos.

Leia na íntegra o que Whindersson escreveu:

“Eu sei que você não sabe, eles acham mais importante te ensinar sobre o tratado de tordesilhas ou qualquer coisa europeia do que a Batalha do Jenipapo, em 1823, no Piauí!

Quase que vocês tinham uma colônia de Portugal aqui no lugar do nordeste, mas o nosso povo literalmente entrou na frente e não deixou, sem armas, sem saber nada de guerra, a pau e pedra! Homens, mulheres e crianças, deram a vida pra hoje eu poder dizer que SOU BRASILEIRO!

Atiraram tanto, mataram tanto, que desistiram, pelo cansaço, pelo calor da minha terra. As tropas portuguesas se retiraram. Só ficou morte e túmulo, pq o Brasil não celebra isso?”.

“Por que você está aprendendo errado. Nós aprendemos errado, desde sempre. Eu vou pra rua hoje comemorar o que??? Ninguém liga pra minha comemoração.”.

“Mas eu, como brasileiro, eu vou fazer valer a pena, eu vou dar um significado a cada um desses túmulos, eu tô escrevendo a melhor obra que já fiz na vida, eu vou gastar todo meu dinheiro nisso nem que seja a última coisa que eu realize.”.

“No dia 13 de março do ano que vem eu venho chorar de novo pela minha galera, e pensar mais uma vez como há 6 anos eu venho fazendo em como fazer pra dar a essas pessoas q se foram por você, um lugar ao sol, não o sol astro, o sol de glória. Hoje eu fico em casa.”.