Saiba quem é a ex-Loira do 'É o Tchan' que 'causou' ao virar chefe na PRF

A ex-loira do 'É o Tchan', Silmara Bezerra Miranda, 40 anos, conquistou uma vaga na Polícia Rodoviária Federal após ser aprovada no concurso público em 2020. A servidora é formada em jornalismo e integra a equipe de comunicação da corporação.

Silmara teve o nome envolvido na mídia recentemente após ser promovida para um posto de chefia da PRF com menos de 1 ano, o que acabou incomodando alguns colegas, segundo reportagem do jornal Folha de São Paulo. A função deveria ser ocupada para membros com mais tempo na corporação.

"Para esta função não existe absolutamente nenhum critério de antiguidade, sendo um cargo de livre nomeação e exoneração", disse ao rebater as críticas.

A servidora, com 22 anos, foi eleita a nova loira do Tchan em 2000 ocupando o lugar que era de Sheila Mello. Ela ficou no grupo até 2007.

Nas redes sociais, a policial relatou que iniciou os estudos para o concurso ainda em 2017 e passava cinco horas estudando todos os dias, algumas vezes chegava até oito horas de estudo.