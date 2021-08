Saiba quem é Bruna Biancardi, nova affair de Neymar a cara de Marquezine

De acordo com a colunista Fabia Oliveira, Neymar e Bruna se conhecem há 2 anos em uma festa do jogador. Biancardi namorou por 5 anos Caíque Gama, ex-cantor da banda Fly e ex-participante do ‘De Férias com o Ex’.

Os fãs de Neymar e Bruna Marquezine piraram após o flagra do jogador com uma moça a cara da atriz durante um passeio de iate, em Ibiza. Não demorou muito para que a identidade da jovem vir à tona.

