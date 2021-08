Neymar é flagrado com Bruna em Ibiza e fãs piram

Agora a Copa do Mundo Vem, Brumar On pic.twitter.com/u5gwmBCokE

Neymar já havia dito que estava com um novo amor, mas que a eleita não deixava ser marcada por ele no Instagram.

A semelhança da jovem com a ex-namorada do jogador, Bruna Marquezine, confundiu os internautas e fez os fãs piraram.

Neymar Jr. está passando uns dias em Ibiza, na Espanha, e foi clicado com a nova affair por lá. Em fotos de paparazzi, o jogador aparece com Bruna Biancardi em um iate.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.