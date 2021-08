Saiba o que motivou climão entre Tatá Werneck e Fiuk em gravação

Tatá Werneck e Fiuk se desentenderam durante a gravação do programa ‘Lady Night’ e o motivo do climão foi causado porque Fiuk não gostou de ser questionado sobre a vida amorosa.

De acordo com o Uol, ao ser questionado sobre a vida amorosa, Fiuk disse que não se sentia à vontade para falar do assunto e a partir daí passou a não colaborar com a atração, que precisou ser pausada várias vezes.

A apresentadora tentou conduzir o programa no bom humor, mas Fiuk - assim como fazia no BBB21 - bateu o pé e disse que não estava mais à vontade com as dinâmicas. Tatá ficou claramente frustrada com o ‘piti’ do ator.

O climão só veio à tona porque um convidado da atração contou sobre o episódio na internet. Tatá se pronunciou sobre o assunto e confirmou o climão, mas minimizou: “Tá tudo bem, na pandemia ninguém tá no seu melhor estado emocional”.