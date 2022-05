Saiba detalhes sobre o novo romance entre mãe de Neymar e modelo saradão

Nadine Gonçalves está de novo amor e detalhes sobre o romance com o modelo saradão, Rafael Talamask, vieram à tona.

Segundo o colunista Lucas Pasin, do Sol, os dois se conheceram através de David Brazil, que é amigo de Rafael, durante os ensaios da Grande Rio. Os dois voltaram a se encontrar no fim de março no aniversário de Rafaella Santos, filha de Nadine.

A partir daí, os dois se aproximaram com troca de telefones e engataram o affair. Os dois andaram de mãos dadas durante o Carnaval na Sapucaí e voltaram a serem vistos juntos durante o Desfile das Campeãs.

David comentou sobre o romance, mas não entregou o status do relacionamento dos amigos. “São maiores, solteiros, lindos e os amo. Não me meto na vida particular de ninguém. Se rolar namoro, fico na torcida para que sejam felizes”, disse à publicação.