Fernando Zor recebe ameaça de fã de Maiara e rebate: 'não sou esse monstro'

O cantor não gostou nadinha e rebateu a seguidora. "Quando a eu não cuidei dela minha amiga? Vocês têm mania de acreditar em tudo veem na internet, terra de ninguém. Estou cansado de pessoas como você vir com esse tom de voz, como se eu fosse um monstro. Cansei de ser abordado na rua com esse assunto. Já me deram de dedo na minha cara, pelo amor de Deus!".

Fernando Zor rebateu uma fã de Maiara, da dupla com Maraisa, após sofrer ameaça em sua rede social. O casal conhecido por idas e vindas reatou o noivado no final de abril.

