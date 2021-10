Sabrina Sato choca com fantasia e salto de 22 cm em festa de Halloween

“Me inspirei na criatividade e nas cores vibrantes de dois artistas geniais, Jeff Koons e Leigh Bowery, para dar forma ao meu desejo de incentivar as pessoas a expressarem a própria personalidade e serem quem são sem medo de julgamentos alheios. Sei que o Halloween tem o medo e o horror como premissa, mas, este ano, fiz questão de usar um look que estimulasse a fantasia, o lúdico, a diversão, pois quero um mundo com mais leveza e mais ousadia”, escreveu em suas redes sociais.

Sabrina Sato ensinando as crianças do tiktok como se faz uma fantasia de verdade, essa mulher serve tanto pic.twitter.com/YJsbGL3Hvq

Sabrina Sato chocou os internautas com seu look de Halloween na noite desta quarta-feira (27).

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.