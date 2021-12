Ruivinha de Marte fala sobre plásticas após ganhar dinheiro

Na contramão de muitos famosos que mudam de vida e acabam se submetendo a mudanças radicais no corpo, Ruivinha de Marte não quer fazer cirurgias plásticas após a fama. A influencer de Manaus fez um tuíte neste 25 de dezembro rebatendo as cobranças que recebe de internautas para fazer cirurgias estéticas, e informando que se aceitou como veio ao mundo. As pessoas esperando eu fazer plástica sinto em dizer mas não farei isso pq demorou um tempão pra eu me aceitar…. Vou gastar meu dinheiro com açaí — Ruivinha de Marte (@ruivinhademarte) December 25, 2021 “As pessoas esperando eu fazer plástica… sinto em dizer mas não farei isso pq demorou um tempão pra eu me aceitar…. Vou gastar meu dinheiro com açaí”, escreveu.

