Romana Novais rebate críticas por ensaio de gestante inusitado

Romana Novais, esposa do DJ Alok, rebateu as críticas que recebeu após compartilhar imagens do seu ensaio de gestante. Nas fotos, a médica aparece nua, cobrindo as partes íntimas com uma forma geométrica.

Mas o ensaio diferentão não agradou os seguidores. "Ela é linda sempre, mas dessa vez... Eu acho que devia ser um pouco mais normal. Nada a ver essa roupa com um ensaio de gestante. Minha opinião", escreveu uma internauta.

Ela então respondeu o comentários e falou sobre a escolha do figurino. "Eu te entendo, o romantismo da maternidade é realmente bastante enraizado... Eu sei que essa ideia de que a mãe precisa estar sempre romântica, com flores, de pijama, limita muitas mulheres".

"Mas eu quis mergulhar nesse trabalho de fotos diferentes, confeito. É divertido inovar, criar uma versão diferente... Não vejo problema. E, aliás, a intenção da fotógrafa é justamente essa: trabalhar o empoderamento das gestantes. Eu acho demais!", finalizou.