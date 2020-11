Netflix fecha contrato milionário com Manu Gavassi; Saiba o valor

Contratada pela Netflix, Manu Gavassi recebeu um dos maiores cachês já negociados por uma atriz no país. De acordo com a Veja, a cantora e ex-BBB vai ganhar mais de um milhão de reais para atuar no projeto da plataforma, intitulado Maldivas.

Ainda segundo a publicação, a Globo queria a artista na emissora, mas a amiga de Bruna Marquezine, que também foi contratada pela Netflix, preferiu escolher outros projetos.

Inclusive, Manu e Bruna vão atuar juntas em Maldivas, o anúncio foi feito nesta segunda-feira (30) nas redes sociais. Natália Klein é a roteirista da série e Sheron Menezes, Carol Castro, Klebber Toledo, Guilherme Winter, Samuel Melo, Danilo Mesquita e Romani completam o elenco.