Rodrigo Hilbert fala dos 40 anos e relembra separação de Fernanda Lima

Rodrigo Hilbert fez um balanço sobre os 40 anos e relembrou o período em que ficou separado de Fernanda Lima em entrevista à colunista Patrícia Kogut.

“Nem sei por que se separou. Mas tivemos que passar por isso”, disse o apresentador que tem um relacionamento de 18 anos com Fernanda. Os dois são pais de três filhos: os gêmeos João e Francisco, de 12 anos, e Maria de um ano.

Sobre os 40 anos, Rodrigo diz que não mudaria nada do que viveu. “Se fosse para tirar alguma coisa, não tiraria nada. Foi tudo certo. Até os momentos difíceis. Tudo isso valeu muito a pena, como aprendizado”, contou.

Rodrigo largou a carreira de ator para se dedicar à culinária na TV. “Profissionalmente falando, foi muito bacana. Tive alguns sustos. Por exemplo, quando neguei um contrato de renovação com a Globo por três anos para acreditar no sonho da culinária que nem existia no papel. Foi complicado entender”.

“Depois vieram os filhos. Teve até o momento em que eu e Fernanda ficamos separados para entender. A gente não tinha a menor dúvida, nem sei por que se separou. Mas tivemos que passar por isso. João e Francisco me fizeram crescer muito como homem e olhar para a vida de forma diferente, com mais responsabilidade. E agora chega a Maria. Tenho sei lá quantos anos de vida, se der tudo certo. Espero continuar assim”.