Rodrigo Mussi será transferido para reabilitação após avanço na recuperação

O ex-bbb Rodrigo Mussi apresentou uma melhora considerável nos últimos dias e será transferido ainda nesta semana para reabilitação.

A informação é do irmão do ex-bbb, Diogo Mussi: “Nesta semana ele será transferido para a reabilitação intensiva para fazer fisioterapia, fono, neuro e tudo mais que ele tem direito. Falta pouco para ele sair mesmo do hospital e conhecer meu filho”, disse ele à Quem.

“O importante agora é ele ficar 100%, recobrar a memória, a pancada foi muito forte e é normal ter esse 'deficit' de memória que ele apresenta. Ele é um milagre, chegou em estado muito gravíssimo no hospital, reanimado duas vezes e em menos de um mês, já vai ser transferido para a reabilitação”, disse Diogo impressionado com a recuperação do irmão em tão pouco tempo.

Diogo contou ainda que Rodrigo tem sonhado em voltar ao BBB. “O Rod comentou que sente que voltará para o 'BBB'. Para esse ano é difícil. Só se ele for chamado como camarote no 'BBB' para o ano que vem. Seria maravilhoso. A ideia é boa. Seria muito bom para o programa e para ele”.